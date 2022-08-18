Дополнительный отряд МЧС направлен для тушения пожаров в Рязанскую область

Дополнительный отряд МЧС из Москвы направлен для тушения пожаров в Рязанскую область. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
В опубликованном заявлении отмечается, что московская группа специалистов отправилась в Рязанскую область с целью не допустить перехода пожаров на населенные пункты, а также оказать помощь региональным подразделениям в ликвидации возгораний. В состав группы вошли 57 человек личного состава и 15 единиц техники.
Ранее мы сообщали, что стала известна причина задымления на юге Москвы.
Видео: ВКонтакте / МЧС Москвы
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