Дополнительный отряд МЧС направлен для тушения пожаров в Рязанскую область

В состав группы вошли 57 человек личного состава и 15 единиц техники.

Дополнительный отряд МЧС из Москвы направлен для тушения пожаров в Рязанскую область. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В опубликованном заявлении отмечается, что московская группа специалистов отправилась в Рязанскую область с целью не допустить перехода пожаров на населенные пункты, а также оказать помощь региональным подразделениям в ликвидации возгораний. В состав группы вошли 57 человек личного состава и 15 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что стала известна причина задымления на юге Москвы.

Видео: ВКонтакте / МЧС Москвы