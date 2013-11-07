Стала известна причина задымления на юге Москвы. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.
О запахе гари сообщали в соцсетях жители столицы. Задымление пришло на территорию Москвы с локализованного лесного пожара в Рязанской области.
В Рослесхозе напомнили, что в связи с высоким классом пожарной опасности пребывание в лесах на востоке Московской области ограничено с 16 по 21 августа.
Ранее мы сообщали, что на территории торгового центра в Ростове-на-Дону произошел пожар площадью 1500 кв. м.
Видео: Telegram / SHOT
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