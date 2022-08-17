На территории торгового центра в Ростове-на-Дону произошел пожар площадью 1500 кв. м

На текущий момент открытый огонь ликвидирован.

На территории торгового центра в Ростове-на-Дону произошел пожар площадью 1500 квадратных метров. Об этом журналистам рассказали представители регионального экстренного ведомства.Специалисты пояснили, что масштабное возгорание началось с поддонами прессованной бумаги. Огонь распространился по зданию ТЦ "Янтарный".

Возгорание в складском помещении и на открытой площадке (поддоны с прессованной бумагой). По предварительной информации, на общей площади 600 кв. м. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Позже в МЧС отметили, что площадь возгорания возросла. К 03:37 утра по местному времени площадь пожара составила уже 1 500 кв. м. Пожару присвоен второй ранг сложности. В 04:52 экстренные службы объявили о локализации пламени. К ликвидации оказались привлечены силы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Речь идет о 69 единицах личного состава и 23 единицах техники. От МЧС в тушении принимали участие 49 человек и 16 единиц техники. К 06:42 часам утра ликвидировано открытое горение.

Из горящего дома эвакуировали 15 петербуржцев на Шостаковича.

Фото и видео: ВКонтакте / Ростов Папа|Ростов-на-Дону