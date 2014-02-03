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Из горящего дома эвакуировали 15 петербуржцев на Шостаковича
Сегодня, 22:13
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Из горящего дома эвакуировали 15 петербуржцев на Шостаковича

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На пульт спасателей информация о пожаре поступила в 19:19.

Вечером 16 августа загорелся дом 1/9 по улице Шостаковича. Из него спасатели эвакуировали 15 человек, передают в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

На пульт спасателей информация о пожаре поступила в 19:19. В трехкомнатной отдельной квартире площадью 50 квадратных метров выгорела комната на площади 9 квадратных метров. 

На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и две пожарные машины. В 19:42 огонь ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: огонь, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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