Из горящего дома эвакуировали 15 петербуржцев на Шостаковича

Вечером 16 августа загорелся дом 1/9 по улице Шостаковича. Из него спасатели эвакуировали 15 человек, передают в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
На пульт спасателей информация о пожаре поступила в 19:19. В трехкомнатной отдельной квартире площадью 50 квадратных метров выгорела комната на площади 9 квадратных метров.
На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и две пожарные машины. В 19:42 огонь ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.
Фото: Piter.tv
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