Кинотеатры в России начнут сезон с показа светлых и простых фильмов

"Тяжелые драмы" отложат на несколько месяцев.

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что открывшиеся после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, поскольку зрители сейчас не готовы к "тяжелым драмам". Об этом пишут РИА Новости.

В настоящий момент Минкультуры обсуждает репертуар с прокатчиками. По словам Любимовой, многие из них самостоятельно принимают решение отложить показ драм на несколько месяцев. Ожидается, что первой в кинотеатры придет молодежь, которой хочется простого общения и свиданий в кино.

"Поэтому, я думаю, что с драмами мы будем знакомиться уже ближе к зиме 2021 года", - заявила Любимова.

13 июля Министерство культуры отменило запрет на работу кинотеатров, введенный из-за пандемии коронавируса. Однако начать работу кинотеатры смогут только после того, как соответствующее решение примут власти регионов. Так, мэр Москвы Сергей Собянин разрешил кинотеатрам возобновить работу с 1 августа, аналогичное решение принял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее мы рассказывали, что откроется в Петербурге с 13 июля.

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