Netflix опубликовал трейлер фильма "У нас привидение!" с Дженнифер Кулидж и Дэвидом Харбором

Фильм выйдет на сервисе с 24 февраля.

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового фильма "У нас привидение!" с Дженнифер Кулидж и Дэвидом Харбором в главных ролях. Известно, что картина выходит на онлайн-платформе 24 февраля. В центре сюжета будет находиться семья, которая недавно переехала в здание с призраком по имени Эрнест. Приведение пугает пару, но не их сына Кевина. Вскоре он становится лучшим другом ребенка. Тот пытается выяснить подробности о прошлой жизни своего друга. Это оказывается сложным заданием, так как приведение ничего не помнит, не может говорить.

Присутствию духа оказываются не рады и соседи. Особенно, после того, как призрак становится популярным. Кевин и его отец выкладывают видео с участием Эрнеста в надежде получить деньги. Кроме фанатов Эрнест также привлекает внимание местного медиума, а затем - сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Напомним, что Сценарий фильма, написанный Кристофером Лэндоном ("Счастливого дня смерти"), основан на рассказе автора Джоффа Мано, который появился в 2017 году в издании Vice. Сам Лэндон выступил режиссером экранизации.

Опубликован русскоязычный трейлер хоррора "Винни Пух: Кровь и мёд".

Фото и видео: YouTube / Netflix