Вышел трейлер игры The Invincible по роману Станислава Лема

В Сети появился первый полноценный трейлер компьютерной игры The Invincible. Он был представлен в рамках ежегодной церемонии вручения наград Golden Joystick Awards 2021. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале интернет-издания о видеоиграх GamesRadar.
Разработчиками являются выходцы из CD Projekt RED и Techland. Игра основана на романе "Непобедимый" писателя Станислава Лема. Главный герой – женщина-биолог по имени Ясна. Ей предстоит исследовать незнакомую планету Регис-3 и найти пропавшего члена ее команды.
Разработчики подчеркивают, что игра будет представлять собой нелинейный кинематографический триллер, в котором развитие сюжета и финал будут зависеть от решений игрока.
Выход игры на ПК и консолях запланирован на следующий год.
Ранее вышел тизер второго сезона "Эйфории" с датой премьеры.
Видео: Youtube/GamesRadar
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