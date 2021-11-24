Вышел трейлер игры The Invincible по роману Станислава Лема

Выход игры на ПК и консолях запланирован на 2022 год.

В Сети появился первый полноценный трейлер компьютерной игры The Invincible. Он был представлен в рамках ежегодной церемонии вручения наград Golden Joystick Awards 2021. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале интернет-издания о видеоиграх GamesRadar.

Разработчиками являются выходцы из CD Projekt RED и Techland. Игра основана на романе "Непобедимый" писателя Станислава Лема. Главный герой – женщина-биолог по имени Ясна. Ей предстоит исследовать незнакомую планету Регис-3 и найти пропавшего члена ее команды.

Разработчики подчеркивают, что игра будет представлять собой нелинейный кинематографический триллер, в котором развитие сюжета и финал будут зависеть от решений игрока.

Выход игры на ПК и консолях запланирован на следующий год.

Ранее вышел тизер второго сезона "Эйфории" с датой премьеры.

Видео: Youtube/GamesRadar