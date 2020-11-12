Проект будет показан зрителям 10 января 2022 года.

Вышел тизер второго сезона "Эйфории" с датой премьеры. Ролик размещен на YouTube-канале американского сериала. На одном из кадров назван срок появления проекта перед публикой. Презентация запланирована на 10 января 2022 года. К своим ролям вернется звездный актерский состав: Зендея, Ангус Клауд, Сторм Рейд, Джейкоб Элорди, Хантер Шефер Сидни Суини.

Напомним, что "Эйфория" — телевизионная драма для подростков, созданная режиссером Сэмом Левинсоном. Она основана на одноименном израильском мини-сериале. Премьера шоу состоялась на телеэкранах 16 июня 2019 года. В июле 2019 года продюсеры проекта продлили его на второй сезон.

Опубликован новый трейлер "King"s Man: Начало".

Фото и видео: YouTube / euphoria