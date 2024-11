Сериал "Волчий зал" возвращается со вторым сезоном спустя 9 лет

Релиз новых эпизодов планируется к выходу с 10 ноября 2024 года.

Создатели британского сериала "Волчий зал" презентовали в социальных сетях свежий трейлер второй части исторической драмы. Напомним, что телевизионный проект основан на трилогии английской писательницы Хилари Мантел (1952-2022). Женщина дважды за свою профессиональную карьеру становилась лауреатом Букеровской премии.

Сезон получил название "Зеркало и свет" (The Mirror and the Light) в полном соответствии с одноименным третьим романом автора. Первая часть шоу вышла в свет девять лет назад. Режиссером вновь стал Питер Козмински ("Грозовой перевал", "Белый Олеандр"). В продолжении повествование начнется с того события, которым завершился предыдущий сезон. Речь идет о казни второй жены Генриха VIII, Анны Болейн. В актерском составе указаны Марк Райлэнс, Дэмиэн Льюис, Джонатан Прайс. Известно, что те исторические личности, которые ранее предстали в обличье Тома Холланда и Марка Гейтисса, в этот раз будут сыграны другими. Сюжет будет строиться на истории Томаса Кромвеля, одного из ключевых идеологов англиканства и архитекторов британской Реформации. Ему удается уцелеть в дворцовых интригах и избежать кровавой расправы. В результате государственный деятель продолжает борьбу за власть.

Офицуиальная премьера второго сезона намечена на 10 ноября 2024 года.

Фото и видео: YouTube / BBC Trailers