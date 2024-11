Авторы Zenless Zone Zero представили новую героиню – Цукисиро Янаги

Создатели игры раскрыли храктеристики новой героини.

Авторы компьютерной игры Zenless Zone Zero через социальные сети опубликовали деморолик нового персонажа Цукисиро Янаги, которая получила название "99+ задач в списке". Героиня способна быстро ввести своего противника в состояние шока. Она не только накапливает усиление, меняя боевые стойки, но также может наносить огромный уран врагу, остающемуся в состоянии аномалии. Для реализации боевой задачи персонаж использует особый эффект под названием "Сбитая полярность". При нажатии кнопки особой атаки Цукисиро Янаги выполняет рубящие удары по цели перед собой. После смены стойки агент в течение небольшого промежутка времени сохраняет усиления предыдущей боевой стойки.

Фото и видео: YouTube / Zenless Zone Zero