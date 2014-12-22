Свежий ролик Heroes of Might and Magic: Olden Era посвятили фракции Некрополис

Игра выйдет в свет в следующем году.

Компания Ubisoft и разработчики из студии Unfrozen выпустили в социальных сетях свежий ролик о грядущей компьютерной стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era. Видео от авторов проекта на этот раз посвящено фракции Некрополис, которая объединяет в себя вампиров, могильщиков, некро-псов и другую нежить. В Кадре также демонстрируются возможности юнитов. Игра Heroes of Might and Magic: Olden Era выходит в раннем доступе на стриминговом сервисе Steam во втором квартале 2025 года. Создатели предусмотрели перевод на русский язык. Ранее специалисты из Ubisoft и Unfrozen рассказали пользователям обо всех режимах, которые появятся в Heroes of Might and Magic: Olden Era. Они также выпустили для изучения геймплейный ролик, показывающий мир и битвы.

Разработчики опубликовали трейлер Little Nightmares III.

Фото и видео: YouTube / Unfrozen Official