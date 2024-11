Разработчики опубликовали трейлер Little Nightmares III

Игра выйдет в свет в 2025 году.

Компании Bandai Namco и Supermassive Games показали в социальных сетях новый трейлер приключенческого платформера Little Nightmares 3. Ролик посвящен одному из будущих антагонистов проекта. Персонажа называют "Наблюдателем" — речь идет о страшной пожилой женщине с шестью руками, которая пристально наблюдает за похождениями главных героев из своего темного кабинета на Конфетной Фабрике.

Проект Little Nightmares 3 выйдет на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и персональных компьютерах в следующем году. Продолжением серии работает студия Supermassive Games, тем временем как создатели предыдущих оригинальных частей представили свой новый проект — мрачное кооперативное приключение Reanimal. Авторы подчеркнули, что Little Nightmares III содержит в себе большое количество теней, призванных напугать игроков и напомнить им о детских страхах. Выживать персонажам предстоит в таинственном и мрачном мире, в котором есть иллюзии и странности.

Напомним, что первая часть серии Little Nightmares вышла в свет в 2017 году. Она получила положительные оценки пользователей. Продолжение увидело свет в 2021 года и и также было встречено позитивно. Отличием третьей части станет кооперативный режим, так как первые две части франшизы были одиночными.

Фото и видео: YouTube / BANDAI NAMCO Europe