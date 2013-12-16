Вышел дебютный трейлер второго сезона сериала "Игра в кальмара"

Релиз шоу запланирован на конец декабря 2024 года.

Дебютный трейлер второго сезона культового сериала "Игра в кальмара" появился в социальных сетях в четверг вечером, 31 октября. Ролик опубликован американским онлайн-сервисом Netflix. Судя по кадрам тизера, во втором сезоне главный герой вернется в игру для того, чтобы изменить ситуацию. В актерском составе заявлены звезды, известные зрителям по первому сезону этой остросоциальной утопии. Речь идет о Ли Джон Джэ, Ви Ха Джун, Ли Бён Хон и Кон Ю. Официальная премьер намечена на 26 декабря. Известно, что действие свежих эпизодов происходит через три года, после того как Сон Ки Хун победил в "Игре в кальмара". В продолжении шоум мужчина отправится на задание. После всех ужасов, которые он пережил в прошлый раз, теперь герою предстоит раскрыть правду об этих играх.

Прошло почти три года с тех пор, как первый сезон вызвал невероятный отклик во всем мире и произошло множество невообразимых событий. В первый день, когда мы начали снимать второй сезон, я помню, как подумал: "Вау, не могу поверить, что я снова в мире "Игры в кальмара"". Это было так сюрреалистично. пост Хван Дон Хекв в соцсетях

Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 показали новый трейлер.

Фото и видео: YouTube / Netflix