Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 показали новый трейлер

Игра выйдет в свет в следующем году.

Студия The Chinese Room и издательство Paradox Interactive показали в социальных сетях новый трейлер компьютерной игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Авторы показали пользователям небольшой фрагмент геймплея, а также мужскую версию главного героя и нескольких ключевых персонажей истории. Ими стали Бенни Малдун из клан Бруха (бойцовский пёс объединения Камарилья), Майкл "Толли" Толливер из клана Носферату (общительный и жизнерадостный разведчик, собирающий секретную информацию для Двора), Сафия Улусой из клана Тремер (исследовательница, способная раскрыть любую тайну) и Лу Грэм из клана Вентру (бывший принц Сиэтла). Кроме указанных кланов игрок может стать частью клана Бану Хаким.

Официальный релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 намечен на первую половину 2025 года. Игра будет доступна на персональных компьютерах, консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Вышел трейлер фильма "Неукротимый".

Фото и видео: YouTube / World of Darkness