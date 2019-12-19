Опубликован новый трейлер "King’s Man: Начало"

Киностудия 20th Century Studios опубликовала трейлер шпионского боевика "King"s Man: Начало". Премьера фильма России состоится 13 января.
В фильме пойдет рассказ о шпионах из секретной британской организации в период Первой мировой войны. В основу сюжета киноленты легла серия комиксов.
Кинолента станет приквелом фильмов "Kingsman: Секретная служба" и "Kingsman: Золотое кольцо".
Netflix выпустил тизер мини-сериала "Изобретая Анну".
Видео: Youtube/20th Century Studios
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