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Опубликован новый трейлер "King’s Man: Начало"

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В фильме пойдет рассказ о шпионах из секретной британской организации в период Первой мировой войны.

Киностудия 20th Century Studios опубликовала трейлер шпионского боевика "King"s Man: Начало". Премьера фильма России состоится 13 января.

В фильме пойдет рассказ о шпионах из секретной британской организации в период Первой мировой войны. В основу сюжета киноленты легла серия комиксов.

Кинолента станет приквелом фильмов "Kingsman: Секретная служба" и "Kingsman: Золотое кольцо".

Netflix выпустил тизер мини-сериала "Изобретая Анну".

Видео: Youtube/20th Century Studios

Теги: king s man, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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