Опубликован новый трейлер "King’s Man: Начало"

В фильме пойдет рассказ о шпионах из секретной британской организации в период Первой мировой войны.

Киностудия 20th Century Studios опубликовала трейлер шпионского боевика "King"s Man: Начало". Премьера фильма России состоится 13 января. В фильме пойдет рассказ о шпионах из секретной британской организации в период Первой мировой войны. В основу сюжета киноленты легла серия комиксов. Кинолента станет приквелом фильмов "Kingsman: Секретная служба" и "Kingsman: Золотое кольцо". Netflix выпустил тизер мини-сериала "Изобретая Анну". Видео: Youtube/20th Century Studios