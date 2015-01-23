Netflix выпустил тизер мини-сериала "Изобретая Анну"

Главную роль в сериале исполнила Джулия Гарнер.

Netflix выпустил первый тизер мини-сериала "Изобретая Анну", премьера которого запланирована на 11 февраля 2022 года.

В сериале расскажут о немецкой мошеннице русского происхождения Анне Сорокиной. Она представилась богатой наследницей из Германии и проникла в высшее общество Нью-Йорка. В 2019 году её приговорили к 12 годам тюрьмы, но через 2 года освободили.

Главную роль в сериале исполнила Джулия Гарнер.

Фаната изменили трейлер "Человек-паук: Нет пути домой".

Видео: Youtube/Netflix Russia