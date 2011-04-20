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Вышел трейлер нового хоррора "Прошлой ночью в Сохо" с Аней Тейлор-Джой

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В России кинокартина должна выйти в прокат 3 ноября.

Представители кинокомпании Focus Features на своём официальном YouTube-канале опубликовали трейлер нового хоррора "Прошлой ночью в Сохо" режиссёра Эдгара Райта ("Скотт Пилигрим против всех", "Малыш на драйве").

В фильме рассказывается о приехавшей в Лондон девушке по имени Элоиза. Она хочет стать дизайнером одежды. Главной героине нравится эстетика 60-х годов, в этом времени она каким-то образом и оказывается. В другой эпохе Элоиза попадает в тело певицы Сэнди (Аня Тейлор-Джой) и живет её жизнью.

В фильме сыграли Аня Тейлор-Джой, Томасин МакКензи, Мэтт Смит, Дайана Ригг и другие актеры. В российский прокат фильм "Прошлой ночью в Сохо" должен выйти 3 ноября 2021 года.

Видео: Youtube/Focus Features

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Категории: Кино, Мировые новости, Культура, Лента новостей,

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