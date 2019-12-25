"Барыс" одержал победу над "Ак Барсом" в матче КХЛ

Встреча завершилась с итогом 2:1.

Казахстанские спортсмены из клуба "Барыс" одержали победу над представителями Татарстана "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся на ледовой арене в Казани. Встреча завершилась с результатом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей из Астаны. Со стороны победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 22 и 51 минутах Якоб Лилья и Аркадий Шестаков. В составе "Ак Барса" отличился единственным голом на 59 минуте Дмитрий Воронков.

Напомним, что"Ак Барс" следующий свой матч проведет против нижнекамского "Нефтехимика". Игра запланирована на 10 декабря на ледовой арене в Казани. А 9 декабря "Барыс" примет на домашней площадке спортсменов из "Сочи".

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Фото и видео: Вконтакте / Хоккейный клуб "БАРЫС" / Нур-Султан