"Спартак" впервые победил "Металлург" в Магнитогорске в КХЛ

Игра закончилась со счетом 3:2.

Московский клуб "Спартак" впервые победил "Металлург" в Магнитогорске в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Таким образом спортсмены из российской столицы прервали серию из трех поражений. Игра завершилась с результатом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей ледовой арены.

Со стороны команды победителей дубль на 10 и 23 минутах матча реализовал хоккеист Дмитрий Вишневский. Еще одну шайбу забросил на 49 минуте спортсмен Эмиль Петтерссон. В составе хозяев отличились голами на 17 и 36 минутах игры Никита Коростелев и Джош Карри.

Напомним, что данная победа стала для московского "Спартака" в Магнитогорске первой над "Металлургом" за 26 проведенных матчей.

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Фото и видео: Вконтакте / ХК "Спартак" Москва

