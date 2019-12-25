ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

Игра завершилась со счетом 3:2.

ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась вечером 6 декабря на территории ледовой арены в Петровском парке. Встреча завершилась с результатом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) в пользу армейцев.Со стороны команды победителей заброшенными шайбами в воротах оппонентов отметились на 48, 59 и 62 минутах спортсмены Антон Слепышев, Павел Карнаухов и Никита Нестеров. От "Динамо" отличились на 11 и 38 минутах Вадим Шипачев и Антон Ведин.

Напомним, что в текущем сезоне КХЛ столичный хоккейный клуб ЦСКА обыграл "Динамо" со счетом 3:0. Он также уступил по буллитам с результатом 2:3. Следующий матч домашней серии "Динамо" проведет 8 декабря с владивостокским "Адмиралом". В тот же день "армейцы" выступят в Москве против "Торпедо" из Нижнего Новгорода.

Во время матча с "Ростовом" болельщики "Зенита" покинут стадион в поддержку фанатов ЦСКА.

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