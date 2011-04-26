Во время матча с "Ростовом" болельщики "Зенита" покинут стадион в поддержку фанатов ЦСКА

Так болельщики хотят привлечь внимание к общей проблеме.

Стало известно, что болельщики футбольного клуба "Зенит" покинут стадион на 60-й минуте матча с "Ростовом" в знак солидарности с фанатами московского ЦСКА. Встреча пройдет 3 декабря в Петербурге. Об этом рассказали на сайте объединения фанатов петербургского клуба "Ландскрона".

В публикации отметили, что во время воскресного матча ЦСКА – "Зенит" полицейские заблокировали целую трибуну, после того как фанаты ЦСКА зажгли пиротехнические средства. Затем болельщиков московского клуба доставили в разные отделы полиции.

В сообщении добавили, что аналогичный подход практикуется по всей России, поэтому своим уходом во время матча болельщики хотят привлечь внимание к общей проблеме.

Напомним, что полиция задержала десятки болельщиков после матча ЦСКА - "Зенит". Piter.tv публиковал видео, как фанаты устроили пиротехническое шоу. Собеседник ТАСС уточнил, после произошедшего правоохранители задержали около 30 фанатов столичного клуба.

Ранее мы писали, что болельщики хоккейного ЦСКА покинули фан-сектор по ходу матча КХЛ с Металлургом. Они поддержали болельщиков футбольного ЦСКА, задержанных после матча с "Зенитом".

Фото: pexels