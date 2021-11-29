Полиция задержала десятки болельщиков после матча ЦСКА - "Зенит"

Фанаты устроили пиротехническое шоу, после чего начались задержания.

Московские сотрудники полиции задержали несколько десятков футбольных болельщиков после матча ЦСКА - "Зенит", который состоялся в российской столице на "ВЭБ Арене". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

По данным ведомства, вечером 28 ноября в завершении матча между двумя командами фанаты ЦСКА зажгли множество файеров. Собеседник агентства уточнил, после произошедшего правоохранители задержали около 30 фанатов столичного клуба.

К сожалению, впервые за всю историю ВЭБ Арены во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. из официального заявления ЦСКА

Отмечается, что клуб намерен оказать бесплатную юридическую консультацию для своих болельщиков.

"Зенит" одержал победу в игре против ЦСКА со счетом 2:0. Первый гол на 34-й минуте оформил Клаудиньо, второй – Андрей Мостовой (90+4).

Ранее молодежный "Зенит" разгромил "Мастер-Сатурна" с рекордным счетом 11:1.

Видео: Telegram/SHOT