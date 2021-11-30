Болельщики хоккейного ЦСКА покинули фан-сектор по ходу матча КХЛ с Металлургом

Они поддержали болельщиков футбольного ЦСКА, задержанных после матча с "Зенитом".

Болельщики хоккейного ЦСКА покинули фан-сектор по ходу матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским "Металлургом".

Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве и завершилась победой армейского клуба со счетом 6:4. Активная группа поддержки ЦСКА вывесила на трибунах баннер, на котором было написано "Фанат не преступник", а по окончании первого периода покинула арену.

Таким образом фанаты хоккейного ЦСКА поддержали фанатов, болеющих за футбольных "армейцев". 28 ноября после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Зенитом" были задержаны более 400 человек из-за масштабного фаер-шоу на трибунах стадиона "ВЭБ Арена".

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Видео: Instagram / @andrei.rodnikov