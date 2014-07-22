Президент США считает, что к проблеме в стране привела спецоперация России на Украине.

Американский президент Джо Байден заявил, что в инфляции в США на 70% виновата Россия. Соответствующее заявление глава государства сделал на брифинге перед журналистами в штате Айова. Политик выступил с речью, посвященной принятым администрацией мерам по борьбе с возрастающими ценами. Байден уверен в том, что тенденция к росту стоимости товаров и услуг, включая бензин и продовольствие, спровоцирована специальной военной операцией РФ, проводимой на территории Украины.

Два крупнейших производителя зерна в мире - Китай, то есть Украина и Россия - не делают того, что они обычно делают, поэтому все цены выросли…70% роста цен в марте пришлось на вызванное Путиным повышение цен на бензин.

Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома призвал американских конгрессменов срочно решать указанную проблему с высокой инфляцией в стране. Байден подчеркнул, что делает все, что в его силах для решения вопроса. В частности, политик издал несколько указов для замедления роста цен.

Байден перепутал "уголовное преследование" с "проституцией".

Фото и видео: Белый дом

