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Байден перепутал "уголовное преследование" с "проституцией"

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В Белом доме произошел очередной казус во время речи политика.

Американский президент Джо Байден перепутал "уголовное преследование" с "проституцией", выступая с речью перед журналистами на брифинге в Белом доме. Политик говорил о новых требованиях по местному законодательству и регулированию вооружения частного производства. В частности, глава страны объявил прессе о необходимости контроля над "оружием-призраком". речь идет о таком оружии, которое не имеет серийных номеров. 

Представьте, если бы табачные компании не подвергались проституции (вместо уголовного преследования).

Джо Байден, президент США

Политик имел в виду  возможность судебного преследования представителей данной экономической отрасли.

Байден запретил наборы для самостоятельного сбора оружия.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джо байден, казус, оговорка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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