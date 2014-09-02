Американский президент Джо Байден перепутал "уголовное преследование" с "проституцией", выступая с речью перед журналистами на брифинге в Белом доме. Политик говорил о новых требованиях по местному законодательству и регулированию вооружения частного производства. В частности, глава страны объявил прессе о необходимости контроля над "оружием-призраком". речь идет о таком оружии, которое не имеет серийных номеров.
Представьте, если бы табачные компании не подвергались проституции (вместо уголовного преследования).
Джо Байден, президент США
Политик имел в виду возможность судебного преследования представителей данной экономической отрасли.
Байден запретил наборы для самостоятельного сбора оружия.
Фото и видео: Белый дом
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