В Белом доме произошел очередной казус во время речи политика.

Американский президент Джо Байден перепутал "уголовное преследование" с "проституцией", выступая с речью перед журналистами на брифинге в Белом доме. Политик говорил о новых требованиях по местному законодательству и регулированию вооружения частного производства. В частности, глава страны объявил прессе о необходимости контроля над "оружием-призраком". речь идет о таком оружии, которое не имеет серийных номеров.

Представьте, если бы табачные компании не подвергались проституции (вместо уголовного преследования). Джо Байден, президент США

Политик имел в виду возможность судебного преследования представителей данной экономической отрасли.

Байден запретил наборы для самостоятельного сбора оружия.

Фото и видео: Белый дом