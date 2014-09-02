Американский президент Джо Байден запретил наборы для самостоятельного сбора оружия, выпускаемые без серийных номеров. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на торжественном мероприятии в администрации. По мнению политика, оружейное лобби называет данную меру чрезмерной, но при этом представителям Белого дома не кажется, что такая характеристика применима к планам США положить конец возможности покупки набора без проверки покупателя.
Потери не поддаются подсчету…Если вы совершили преступление с использованием "пистолета-призрака", ожидайте предъявления федеральных обвинений.
Джо Байден, президент США
Лидер США продемонстрировал журналистам набор, из которого за полчаса без какой-либо специальной подготовки обычный человек может "на кухне" собрать пистолет. По мнению Байдена, запрет на продажу оружия людям, внесенным в "черные списки" (например, из-за принадлежности к террористическим организациям), не является чрезмерным. Президент США призвал Конгресс принять соответствующий закон о проверке клиентов оружейных магазинов, а также отказаться от возможности продавать по стране винтовки с увеличенной вместительностью магазина. При этом производители оружия не должны иметь иммунитета против судебных исков в тех случаях, когда с их оружием совершаются преступления.
Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме.
Фото и видео: YouTube / Белый дом
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