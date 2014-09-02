В США призвали Конгресс одобрить ряд запретов по продаже оружия.

Американский президент Джо Байден запретил наборы для самостоятельного сбора оружия, выпускаемые без серийных номеров. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на торжественном мероприятии в администрации. По мнению политика, оружейное лобби называет данную меру чрезмерной, но при этом представителям Белого дома не кажется, что такая характеристика применима к планам США положить конец возможности покупки набора без проверки покупателя.

Потери не поддаются подсчету…Если вы совершили преступление с использованием "пистолета-призрака", ожидайте предъявления федеральных обвинений. Джо Байден, президент США

Лидер США продемонстрировал журналистам набор, из которого за полчаса без какой-либо специальной подготовки обычный человек может "на кухне" собрать пистолет. По мнению Байдена, запрет на продажу оружия людям, внесенным в "черные списки" (например, из-за принадлежности к террористическим организациям), не является чрезмерным. Президент США призвал Конгресс принять соответствующий закон о проверке клиентов оружейных магазинов, а также отказаться от возможности продавать по стране винтовки с увеличенной вместительностью магазина. При этом производители оружия не должны иметь иммунитета против судебных исков в тех случаях, когда с их оружием совершаются преступления.

Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме.

Фото и видео: YouTube / Белый дом

