Американский президент Джо Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме. Инцидент произошел во время торжественного мероприятия в Вашингтоне, когда глава государства номинировал кандидата на одну из должностей в собственной администрации. В частности, он предложил принять на работу директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) бывшего прокурора США Стива Деттельбаха. Теперь кандидатуру должны утвердить сенаторы Конгресса.
Для начала Джо Байден перепутал аббревиатуры. Вместо ATF назвал AFT (Американская федерация учителей).
Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя.
Джо Байден, президент США
Напомним, что также на прошлой неделе президент США также дважды запнулся, выступая с речью на торжественном мероприятии в Белом доме. А в начале апреля политик приписал жене бывшего американского президента Барака Обамы Мишель пост вице-президента в тот период, когда находился на этой должности находился самостоятельно.
Байден пока не планирует поездку в Киев, сообщил Белый дом.
Фото и видео: Белый дом
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Какая разница как он оговаривается . Решает не он , а за ним стоящие . Как и в России , цены растут , но решает не Путин , а за ним стоящие торгаши-спекулянты . И ничего он сделать не может . Для кого война , а для кого мать родна .