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Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме

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Глава США не смог правильно назвать аббревиатуру и имя кандидата на пост в администрации.

Американский президент Джо Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме. Инцидент произошел во время торжественного мероприятия в Вашингтоне, когда глава государства номинировал кандидата на одну из должностей в собственной администрации. В частности, он предложил принять на работу директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) бывшего прокурора США Стива Деттельбаха. Теперь кандидатуру должны утвердить сенаторы Конгресса.

Для начала Джо Байден перепутал аббревиатуры. Вместо ATF назвал AFT (Американская федерация учителей).

Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя.

Джо Байден, президент США

Напомним, что также на прошлой неделе президент США также дважды запнулся, выступая с речью на торжественном мероприятии в Белом доме. А в начале апреля политик приписал жене бывшего американского президента Барака Обамы Мишель пост вице-президента в тот период, когда находился на этой должности находился  самостоятельно.

Байден пока не планирует поездку в Киев, сообщил Белый дом.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джо байден, казус, оговорка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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Щелконогов Игорь
Сегодня 10:58

Какая разница как он оговаривается . Решает не он , а за ним стоящие . Как и в России , цены растут , но решает не Путин , а за ним стоящие торгаши-спекулянты . И ничего он сделать не может . Для кого война , а для кого мать родна .

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