Глава США не смог правильно назвать аббревиатуру и имя кандидата на пост в администрации.

Американский президент Джо Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме. Инцидент произошел во время торжественного мероприятия в Вашингтоне, когда глава государства номинировал кандидата на одну из должностей в собственной администрации. В частности, он предложил принять на работу директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) бывшего прокурора США Стива Деттельбаха. Теперь кандидатуру должны утвердить сенаторы Конгресса.

Для начала Джо Байден перепутал аббревиатуры. Вместо ATF назвал AFT (Американская федерация учителей).

Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя. Джо Байден, президент США

Напомним, что также на прошлой неделе президент США также дважды запнулся, выступая с речью на торжественном мероприятии в Белом доме. А в начале апреля политик приписал жене бывшего американского президента Барака Обамы Мишель пост вице-президента в тот период, когда находился на этой должности находился самостоятельно.

Байден пока не планирует поездку в Киев, сообщил Белый дом.

Фото и видео: Белый дом