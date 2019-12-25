Байден пока не планирует поездку в Киев, сообщил Белый дом

Джей Салливан рассказал, что глава США может передумать в будущем.

Американский президент Джо Байден на данном этапе не планирует поездку в Киев. Об этом сообщил представитель администрации Белого дома, советник лидера страны по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник выступил перед местными журналистами в эфире телеканала NBC. Эксперт заметил, что возможность посещения украинской столицы Вашингтон сохраняет для будущего.

Президент Байден уже посещал Киев ранее и с нетерпением ждет возможности сделать это снова. Однако на данном этапе мы не планируем такой поездки. Джейк Салливан, представитель Белого дома

Эксперт уточнил прессе, что в настоящее время президент США сосредоточен именно на координации и организации международных усилий по поставке необходимых видов вооружения киевскому режиму.

Псаки ожидает продолжения диалога между США и Китаем по ситуации вокруг Украины и санкциям.

Фото: Белый дом

