Байден поздравил нового премьера Британии Сунака со вступлением в должность

Американский президент Джо Байден поздравил нового британского премьер-министра Риши Сунака со вступлением в должность. Соответствующее заявление глава государства сделал в собственном аккаунте в социальных сетях, а также во время выступления в Белом доме. Политик выразил готовность сотрудничать с новым правительством в Лондоне над украинской поддержкой.
Поздравления Риши Сунаку с тем, что он стал премьер-министром Великобритании. Я рассчитываю на углубление нашего сотрудничества в вопросах, имеющих критическое значение для глобальной безопасности.
пост Джо Байдена в соцсетях
Напомним, что ранее король Британии Карл III утвердил Риши Сунака в в качестве нового руководителя кабинета министров Британии и поручил ему сформировать правительство.
Король Британии назначил Сунака новым премьер-министром.
Фото и видео: Белый дом
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