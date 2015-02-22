Байден поздравил нового премьера Британии Сунака со вступлением в должность

Глава США рассказал о том, что будет сотрудничать с Лондоном и далее.

Американский президент Джо Байден поздравил нового британского премьер-министра Риши Сунака со вступлением в должность. Соответствующее заявление глава государства сделал в собственном аккаунте в социальных сетях, а также во время выступления в Белом доме. Политик выразил готовность сотрудничать с новым правительством в Лондоне над украинской поддержкой.

Поздравления Риши Сунаку с тем, что он стал премьер-министром Великобритании. Я рассчитываю на углубление нашего сотрудничества в вопросах, имеющих критическое значение для глобальной безопасности. пост Джо Байдена в соцсетях

Напомним, что ранее король Британии Карл III утвердил Риши Сунака в в качестве нового руководителя кабинета министров Британии и поручил ему сформировать правительство.

Король Британии назначил Сунака новым премьер-министром.

Фото и видео: Белый дом