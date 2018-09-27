Король Британии назначил Сунака новым премьер-министром

Политик вступил в должность после аудиенции у короля в Букингемском дворце.

Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром страны. Об этом сообщает Sky News.

Глава Консервативной партии официально вступил в новую должность после аудиенции у короля в Букингемском дворце. Он сменит на посту британского премьера Лиз Трасс, ушедшей в отставку на прошлой неделе.

Отметим, что Сунак оказался единственным претендентом на пост премьер-министра Великобритании. Ранее лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру.

Ранее мы сообщали, что Байден планирует в ближайшие дни побеседовать с Сунаком.

Видео: YouTube / CNBC-TV18