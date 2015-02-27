Байден планирует в ближайшие дни побеседовать с Сунаком

Карин Жан-Пьер оценила назначение нового премьера Британии.

Американский президент Джо Байден планирует в ближайшие дни побеседовать с новым британским премьер-министром Риши Сунаком. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель администрации Карин Жан-Пьер. Чиновница напомнила, что Вашингтон продолжит сотрудничать с Лондоном.

Байден с нетерпением ожидает возможности переговорить с премьер-министром Сунаком в предстоящие дни, чтобы продолжить наше тесное сотрудничество с Соединенным Королевством. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 24 октября Риши Сунак был объявлен новым главой Консервативной партии после того, как оба его соперника (бывший премьер-министр страны Борис Джонсон и лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт) объявили о том, что не будут бороться за должность. Это произошло из-за того, что ни один кандидат не набрали необходимую сотню голосов от депутатов-консерваторов для того, чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования.

Белый дом не дал ответа на письмо законодателей США с призывом изменить подход к Украине.

Фото и видео: Белый дом