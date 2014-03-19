Белый дом не дал ответа на письмо законодателей США с призывом изменить подход к Украине

Белый дом не дал ответа на письмо американских законодателей из Палаты представителей с призывом к президенту Джо Байдену и его администрации изменить подход к Украине, начав переговоры с российской стороной ради того, чтобы конфликт был урегулирован путем дипломатии. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне сделала официальный представитель Карин Жан-Пьер. Корреспонденты добавили, что Конгресс просил Белый дом также рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о европейской безопасности.
Я не видела это письмо. Мы будем сохранять открытым данный канал связи и продолжим обсуждение с членами Конгресса США. В настоящее время у меня нет прямого ответа.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
В администрации США подчеркнули, что благодарны представителям обеих политических партий Конгресса в вопросе поддержки курса по выделению помощи киевскому режиму. Напомним, что послание к Байдену подписали 30 членов Палаты представителей Конгресса США из числа демократов.
Белый дом не уточнил, связан ли арест Усса с попытками США добиться освобождения Грайнер.
Фото и видео: Белый дом
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