Белый дом не дал ответа на письмо законодателей США с призывом изменить подход к Украине

Карин Жан-Пьер отметила, что не видела документ, подписанный 30 демократами.

Белый дом не дал ответа на письмо американских законодателей из Палаты представителей с призывом к президенту Джо Байдену и его администрации изменить подход к Украине, начав переговоры с российской стороной ради того, чтобы конфликт был урегулирован путем дипломатии. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне сделала официальный представитель Карин Жан-Пьер. Корреспонденты добавили, что Конгресс просил Белый дом также рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о европейской безопасности.

Я не видела это письмо. Мы будем сохранять открытым данный канал связи и продолжим обсуждение с членами Конгресса США. В настоящее время у меня нет прямого ответа. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В администрации США подчеркнули, что благодарны представителям обеих политических партий Конгресса в вопросе поддержки курса по выделению помощи киевскому режиму. Напомним, что послание к Байдену подписали 30 членов Палаты представителей Конгресса США из числа демократов.

Белый дом не уточнил, связан ли арест Усса с попытками США добиться освобождения Грайнер.

Фото и видео: Белый дом