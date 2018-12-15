Трамп грубо нарушил королевский этикет, дважды похлопав Карла III

Конфуз зафиксирован камерами перед началом военной церемонии в замке Виндзора.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп в ходе своего государственного визита в Великобританию несколько раз легонько подтолкнул в спину Карла III. Таким образом иностранный политик грубо нарушил королевский этикет. По социальным сетям разошлось видео, на котором Трамп и Карл III вместе поднимаются по короткой лестнице на помост. Там были установлены кресла. Высокопоставленный гость из Вашингтон двигался чуть впереди местного монарха, что также считается неприличным. Когда Дональд Трамп забрался на помост, то приостанавоился и хлопнул короля по спине, приглашая его пройти первым. Известно, что инцидент зафиксирован в преддверии торжественной военной церемонией, организованной в Виндзорском замке.

На следующих кадрах они уже спускаются с помоста. Трамп указывает на что-то рукой и вновь подталкивает Карла ладонью в спину для того, чтобы тот начал спускаться. Затем лидер Белого дома сошел с помоста сам. Следом за мировыми лидерами следовали их жены - леди Камилла и Мелания.

Напомним, что во время своего первого президентского срока Дональд Трамп при официальном визите в 2019 году в Лондон приобнимал королеву Елизавету II после тоста. Однако, по сообщению от CNN, власти из Букингемского дворца оказались не против такого жеста.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости