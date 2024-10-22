"Не мой король": Карла III жестко унизили в Австралии

Лидия Торп объяснила СМИ причину своего недовольства британскими монархами.

Сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп раскритиковала короля Великобритании Карла III во время его официального визита в Австралию. Ролик с инцидентом опубликовали иностранные журналисты с телеканала Sky News в социальных сетях. В кадре заметно, что местный политический деятель повысила голос для того, чтобы высказать недовольство в отношении монарха от Соединенного Королевства. Этот момент зафиксирован камерой по завершению выступления высокопоставленного гостя в парламенте.

Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли, — наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ. комментарий местной жительницы

Напомним, что Лидия Торп продвигает в австралийском парламенте интересы коренных народов. Она также призывает прекратить колониальную зависимость Канберры от Лондона и подписать между странами соответствующий договор.

Карл III станцевал с посетителями еврейского общинного центра в преддверии Хануки.

Фото и видео: YouTube / SKY News