Британский король прибыл с визитом в JW3.

Карл III станцевал с посетителями еврейского общинного центра JW3 в преддверии Хануки, которая будет отмечаться в воскресенье 18 декабря. Об этом рассказали журналисты из британского издания The Daily Mail. В СМИ рассказали о том, что король Соединенного Королевства нанес рабочий визит пожилым людям, которые пережили Холокост. Его пригласили присоединиться к танцу-хороводу. Известно, что торжественный пример был организован для 25 посетителей центра — узников концлагерей. От их лица монарху Великобритании вручили в подарок ханукию. речь идет о специальном подсвечнике с подставками для девяти свечей, которые зажигают в течение восьми дней в праздник Хануки.

Очевидцы рассказали о том, что Карл III также обменялся шутками с медицинским персоналом центра, осмотрел его помещения, в которых посетители занимаются творчеством и спортом. Он также провел разговор с гостями центра в классах бьюти-терапии и кулинарной студии, на территории которых волонтеры занимались выпечкой имбирного печенья.

Король Британии назначил Сунака новым премьер-министром.

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