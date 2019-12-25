"Автомобилист" обыграл финский "Йокерит" в КХЛ

Игра закончилась со счетом 5:1.

Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл финский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Екатеринбурге. Она завершилась с результатом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев ледовой арены.

Заброшенными шайбами в ворота соперников со стороны команды победителей отметились на 2 и 59, 18, 19 и 43 минутах спортсмены Георгий Белоусов (реализовал дубль), Никита Трямкин, Владимир Кузнецов и Джесси Блэкер. Со стороны иностранцев единственный раз на 36 минуте отличился хоккеист .Маркус Хянникяйнен.

Шайба Хуснутдинова принесла СКА победу над "Локомотивом".

Фото: Вконтакте / КХЛ