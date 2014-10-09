Шайба Хуснутдинова принесла СКА победу над "Локомотивом"

Игра завершилась со счетом 1:0.

Шайба спортсмена Марата Хуснутдинова принесла СКА победу над "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Петербурге на арене "Ледовый". Матч завершился с результатом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственная шайба была заброшена в ворота соперников на 40 минуте встречи.

Напомним, что голкипер петербургской команды Ларс Юханссон отразил 21 бросок по воротам. Он смог отыграть второй матч подряд и четвертый в текущем сезоне КХЛ "на ноль". В следующий раз "армейцы" выйдут в гостевом матче против казахстанского "Барыса" 8 октября. А 7 октября "Локомотив" в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью".

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Фото: Вконтакте / КХЛ