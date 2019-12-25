"Сочи" проиграл "Салавату Юлаеву" в КХЛ

Игра закончилась со счетом 3:0.

"Сочи" проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Результат проведенной игры - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Заброшенными в ворота противников шайбами на 28, 37 и 54 минутах отличились Михаил Науменков, Степан Санников и Тему Хартикайнен.

Вратарь "Салавата" Юха Метсола отразил 14 бросков по воротам. Он второй раз в текущем сезоне КХЛ сохранил ворота в неприкосновенности.

Напомним, что "Сочи" потерпел 12-е поражение в 15 проведенных матчах регулярного чемпионата. В следующий раз уфимские спортсмены примут финский "Йокерит", а "Сочи" – рижское "Динамо". Оба матча запланированы на 8 октября.

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Фото: Вконтакте / КХЛ

