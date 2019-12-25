Магнитогорский "Металлург" обыграл московский клуб "Спартак" в КХЛ

Матч закончился со счетом 4:0.

Магнитогорский "Металлург" обыграл московский клуб "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. За счет проведенной игры спортсмены продлили свою победную серию до 11. Игра в российской столице завершилась с результатом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

Заброшенными шайбами от команды победителей отметились на 15, 17, 37 и 43 минутах Джош Карри, Денис Зернов, Анатолий Никонцев, Брэндон Лайпсик. Вратарь клуба Юхо Олкинуора провел свой третий в сезоне матч "на ноль".

Напомним, что "Спартак" проведет следующий матч в субботу в Балашихе против омского "Авангарда". А 7 октября "Металлург" сыграет в Казани с "Ак Барсом".

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Фото: Вконтакте / КХЛ