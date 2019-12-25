Минский "Динамо" обыграл казанский "Ак Барс" в КХЛ

Игра завершилась с результатом 4:3.

Минский клуб "Динамо" обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Итог увстречи решился в овертайме.

Со стороны команды победителей отметились забитыми шайбами на 14 и 61 минуте, 33 и 43 минутах Маттиас Теденбю (реализовал дубль), Кирилл Воронин и Илья Усов. Со стороны казанского клуба хоккеистам отличились на 20, 24 и 35 минутах Николай Коваленко, Илья Сафонов и Никита Дыняк.

Таким образом Белоруссия продлила свою победную серию до четырех игр. Для "Динамо" проведенная игра стала первой гостевой победой над "Ак Барсом" с сентября 2016 года. В следующий раз "Ак Барс" в на домашней ледовой арене примет магнитогорский "Металлург", а "Динамо" сыграет на выезде с нижнекамским "Нефтехимиком". Обе встречи запланированы на 7 октября.

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Фото: Вконтакте / КХЛ

