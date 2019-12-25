"Аризона" обыграла "Лос-Анджелес" в предсезонном матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:1.

Хоккеисты из "Аризоны" на выезде обыграли "Лос-Анджелес" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Встреча закончилась с результатом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу гостей. Единственную шайбу со стороны проигравших на 4 минуте встречи забил Габриэль Виларди. После этого ему ответили хозяева ледового поля на 17 и 46, 52 и 60 минутах Лоусон Крауз (реализовал дубль), Луи Эрикссон и Конор Тимминс.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ стартует в текущем сезоне с 12 октября 2021 года.

"Торонто" победил "Монреаль" в "предсезонке" НХЛ.

Фото и видео: Twitter / Arizona Coyotes