  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:04
88
fvbykov
Код вставки плеера

"Арбидол" признан Китаем средством лечения коронавируса

0 0

В новой версии документа, фиксирующего методы лечения опасного вируса, появилось российское средство.

Как сообщило издание  The Bell, в шестую версию программы КНР по диагностике и лечению коронавируса вошел препарат "Арбидол", разработанный в Советском Союзе в 70-е годы XX века. Патент на него истек еще в 2007 году, в то время как в Китае он производится крупными фармацевтическими компаниями. Скептики указывают на недостаточную эффективность препарата.

Отмечается, что "Арбидол" и другие противовирусные препараты вошли в программу впервые.

Ранее мы сообщали о том, что Федеральная антимонопольная служба возьмется за проверку рекламы препарата "Арбидол", в которой упоминается китайский коронавирус. На рекламу пожаловались граждане, услышав, что препарат способен бороться с коронавирусом. Сотрудники ФАС изучили рекламу и инструкцию к медикаменту, где действительно сказано о его возможном использовании для противостояния вирусу. Однако "эффективные" свойства лекарства нуждались в дополнительной оценке.

Какие признаки коронавируса у человека нужно знать, чтобы не пропустить дебют болезни? Как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ? Мы собрали в одном месте только проверенную и подтвержденную экспертами информацию о симптомах коронавируса 2019-ncoV.

Теги: арбидол, здоровье, китай, коронавирус
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии