"Арбидол" признан Китаем средством лечения коронавируса

В новой версии документа, фиксирующего методы лечения опасного вируса, появилось российское средство.

Как сообщило издание The Bell, в шестую версию программы КНР по диагностике и лечению коронавируса вошел препарат "Арбидол", разработанный в Советском Союзе в 70-е годы XX века. Патент на него истек еще в 2007 году, в то время как в Китае он производится крупными фармацевтическими компаниями. Скептики указывают на недостаточную эффективность препарата.

Отмечается, что "Арбидол" и другие противовирусные препараты вошли в программу впервые.

Ранее мы сообщали о том, что Федеральная антимонопольная служба возьмется за проверку рекламы препарата "Арбидол", в которой упоминается китайский коронавирус. На рекламу пожаловались граждане, услышав, что препарат способен бороться с коронавирусом. Сотрудники ФАС изучили рекламу и инструкцию к медикаменту, где действительно сказано о его возможном использовании для противостояния вирусу. Однако "эффективные" свойства лекарства нуждались в дополнительной оценке.

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