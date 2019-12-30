ФАС проверит рекламу "Арбидола", пообещавшую бороться с коронавирусом

На данный момент средства для лечения вируса еще не разработано.

Федеральная антимонопольная служба возьмется за проверку рекламы препарата "Арбидол", в которой упоминается китайский коронавирус. Об этом 28 января сообщила пресс-служба ведомства.

На рекламу пожаловались граждане, услышав, что препарат способен бороться с коронавирусом. Сотрудники ФАС изучили рекламу и инструкцию к медикаменту, где действительно сказано о его возможном использовании для противостояния вирусу. Однако "эффективные" свойства лекарства нуждаются в дополнительной оценке. ФАС готовит запросы для производителя "Арбидола", поскольку на данный момент специального лечения коронавируса 2019-nCoV нет, разработка вакцины только ведется.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге разрабатывают уникальную вакцину от всех коронавирусов.