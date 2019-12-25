Президент Азербайджана прокомментировал резолюцию сената Франции о необходимости признания независимости НКР.

Ильхам Алиев предложил Франции "отдать армянам" город Марсель. Об этом президент Азербайджана рассказал в телеобращении к нации, которое транслировалось государственным каналом. Политик заявил, что французское правительство может отдать живущим в их стране армянам город, чтобы те смогли создать "второе государство". Таким образом Алиев прокомментировал резолюцию Парижа, содержащую призыв к признанию независимости Нагорного Карабаха. Французский сенат также надеется, что из региона будут выведены войска Баку.

Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Она хоть что-то сделала?Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что после резолюции, принятой французским сенатом, государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан рассказал об официальной позиции Парижа. Чиновник заметил, что одностороннее признание Францией независимости НКР не пойдет на пользу никому, а также не поможет продвижению мирного урегулирования конфликта в регионе.

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