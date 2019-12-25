Азербайджан создаст еще один транспортный коридор в Карабахе

Инициатива Баку поддержана Турцией и Россией.

Азербайджан создаст еще один транспортный коридор в Нагорном Карабахе. Об этом президент Ильхам Алиев сообщил в рамах телевизионного обращения к нации. В нем политик поздравил население страны с взятием под контроль Баку Ладинского района.

Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже может подключиться к этому коридору Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Алиев заметил, что Баку планирует предложить Еревану присоединиться к созданию транспортного коридора в Нагорном Карабахе. Новый маршрут соединит автономную Нахичеваньскую республику (она считается азербайджанским эксклавом на юге Армении) с бывшими территориями непризнанной нагорно-Карабахской республики. Теперь эта зона стала западной территорией Азербайджана. Для формирования транспортного коридора необходимо проложить дорогу по участку, принадлежащему Армении.

Глава Азербайджана добавил, что его планы поддержали президенты Турции и России.

Алиев заявил о продолжении процесса обмена телами и пленными в Карабахе.

Видео: YT / AZTV