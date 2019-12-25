Алиев заявил о переходе под контроль Азербайджана Лачинского района

Глава Азербайджана выступил с заявлением перед нацией.

Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль Баку Лачинского района. Об этом президент Азербайджана рассказал нации в рамках собственного телеобращения. Выступление политика показывал государственный телеканал "АзТВ". Политик отметил, что с российскими миротворцами согласована ширина коридора, переданного стране. Она составляет пять километров.

С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района от оккупации - историческое событие Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Глава государства подчеркнул, что Баку смог вернуть данный регион без единого выстрела. Алиев рассказал, что Азербайджан продемонстриует жетскую позицию в том случае, если кто-то захочет вмешаться в соглашение, подписанное с Москвой и Ереваном.

Войска Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха.

Фото: Pixabay.com