Алиев заявил о переходе под контроль Азербайджана Лачинского района

Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль Баку Лачинского района. Об этом президент Азербайджана рассказал нации в рамках собственного телеобращения. Выступление политика показывал государственный телеканал "АзТВ". Политик отметил, что с российскими миротворцами согласована ширина коридора, переданного стране. Она составляет пять километров.
С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района от оккупации - историческое событие
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
Глава государства подчеркнул, что Баку смог вернуть данный регион без единого выстрела. Алиев рассказал, что Азербайджан продемонстриует жетскую позицию в том случае, если кто-то захочет вмешаться в соглашение, подписанное с Москвой и Ереваном.
Войска Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все