Президент Азербайджана обвинил Ереван в преступлениях.

Ильхам Алиев назвал Армению террористическим государством. Об этом президент Азербайджана заявил в видеообращении к нации, которое транслировалось государственным телеканалом. Политик уточнил, что Ереван вырубал леса Кельбаджарского района, а затем продавал ресурсы. Сейчас Баку получил контроль над территорией в рамках трехстороннего соглашения.

Против нас совершался экологический террор. Армения — террористическое государство, у этого террора есть много признаков. Разрушение наших исторических памятников, геноцид против гражданского населения, вырубка наших лесов, изменение русла наших рек и другие признаки Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Глава Азербайджана также обвинил Армению в поджоге школ, ликвидации домашнего скота. Жителей соседнего государства он назвал дикарями, с которыми Баку столкнулся лицом к лицу.

Я говорю еще раз и буду говорить каждый раз: наша победа была одержана не только над армянским государством, мы уничтожили армянский фашизм Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Алиев пообещал восстановить в Кельбаджаре курортную зону.