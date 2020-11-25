Алиев заявил о переходе Кельбаджарского района под контроль Азербайджана

Глава Азербайджана выступил с видеообращением к нации.

Ильхам Алиев заявил о переходе Кельбаджарского района под контроль Баку. О этом президент Азербайджана рассказал в видеообращении, которое транслировалось государственным телеканалом AzTV.

Дорогие, соотечественники, сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Политик напомнил, что район является древней землей Азербайджана. Он также является одним из самых больших по территории государственных районов. Алиев добавил, что правительство восстановит инфраструктуру, чтобы "сюда вернулась жизнь".

Напомним, что Кельбаджарский район должен был перейти под под контроль властей Баку 15 ноября согласно трехстороннему соглашению. подписанному с Ереваном и Москвой. Однако по запросу Армении вывод войск был отсрочен до 25 ноября.

Алиев назвал христианские храмы в Азербайджане историческим достоянием страны.

Видео: YouTube / Xəzər Xəbər