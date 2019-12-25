Алиев: Азербайджан планировал военную операцию в Агдаме

Политик выступил с обращением в Агдаме.

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан планировал военную операцию в Агдамском районе нагорного Карабаха. Об этом президент республики сообщил в рамках обращения в Агдаме, который перешел под контроль Баку в рамках трехстороннего соглашения с Ереваном и Москвой.

Раскрывать все секреты войны пока рано. Придет время, многое станет ясным. Но сегодня могу сказать, что операция в Агдаме планировалась. Мы всё равно бы освободили Агдам. Но были бы потери, причем большие Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Политик рассказал о состоянии мечети в Агдаме. Он напомнил, что несколько лет назад представители Минской группы ОБСЕ посетили этот религиозный объект. Алиев удивился, почему сопредседатели не подняли вопрос осквернения мусульманской мечети.

Выходит, мусульманские мечети можно осквернять, пасти там коров, свиней, разрушать. Если так, то пускай идут и занимаются проблемами в своих странах, не стоит совать нос в наши дела Ильхам Алиев, президент Азербайджана

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