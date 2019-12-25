Глава Азербайджана заявил, что религиозные объекты охраняются государством.

Ильхам Алиев назвал христианские храмы в Азербайджане историческим достоянием страны. Словам политика приводит информационное агентство АзерТАдж. Глава государства призвал граждан не беспокоиться за судьбу христианских храмов на территориях Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку. Днем 20 ноября лидер страны посетил Агдамский район.

Некоторые западные лидеры поднимают вопрос о том, что будет с христианскими храмами на землях, перешедших под контроль Азербайджана, выражают беспокойство и во время бесед со мной, и в официальных заявлениях Ильхам Алиев, президент Азербайджана

По мнению политика, лидер Западных стран разжигают исламофобские чувства, а также закрывают глаза на осквернение исламских святынь, оправдывая тех, кто совершает эти преступления. Алиев заметил, что все памятники в Азербайджане охраняются государством. В настоящее время за правительственный счет ремонтируются две православные церкви и еще одна уже отремонтирована.

Алиев: Азербайджан планировал военную операцию в Агдаме.

Фото: Pixabay.com